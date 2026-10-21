Accidentes

Camión de Transporte de Personal Cae a Cuneta del Libramiento Rosas Magallón en Tijuana

La unidad circulaba vacía rumbo a la 5 y 10 al momento del incidente, no hay lesionados

Camión de Transporte de Personal Cae a Cuneta del Libramiento Rosas Magallón en TijuanaCamión de Transporte de Personal Cae a Cuneta del Libramiento Rosas Magallón en Tijuana | Foto: Israel Ramírez
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