Un camión de transporte de personal terminó en una cuneta ubicada en las inmediaciones de una pista de caminata, al descender del libramiento Rosas Magallón, en Tijuana, con dirección a la zona de la 5 y 10.

De manera preliminar, se informó que la unidad presuntamente se quedó sin frenos y el conductor habría optado por salir del camino para evitar un percance mayor, sin alcanzar a llegar a la rampa de frenado.

El camión circulaba sin pasajeros al momento del incidente. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor no presentó lesiones, aunque se encontraba asustado por lo ocurrido.

Camión de Transporte de Personal Cae a Cuneta del Libramiento Rosas Magallón en Tijuana | Foto: Israel Ramírez

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja, Bomberos y Policía Municipal para atender la situación. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

APG