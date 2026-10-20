Intensifican Revisiones a Taquerías y Pollerías por Contaminación en Mexicali

La Dirección de Protección al Ambiente Municipal intensificará las revisiones a taquerías y pollerías para verificar que cumplan con las normativas ecológicas, esto con el propósito de frenar la contaminación atmosférica en la capital del estado, advirtiendo que quienes no cuenten con las medidas adecuadas podrán ser sancionados.

De acuerdo con estimaciones oficiales, en el municipio existen más de 500 negocios de este giro, de los cuales al menos el 40% carece del equipo necesario para filtrar y remover las partículas contaminantes, ya que el principal problema que han detectado los inspectores en estos establecimientos es el uso de asadores a cielo abierto.

No obstante, las autoridades aclararon que el procedimiento no contempla la aplicación inmediata de multas. En una primera etapa, los inspectores entregan un apercibimiento oficial con un plazo razonable para que los comerciantes realicen las adecuaciones técnicas e instalen los sistemas de filtrado correspondientes.

JMR