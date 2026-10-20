Sociedad

Intensifican Revisiones a Taquerías y Pollerías por Contaminación en Mexicali

Según la Dirección de Protección al Ambiente Municipal cuatro de cada diez negocios utilizan asadores a cielo abierto sin filtros anticontaminantes

Intensifican Revisiones a Taquerías y Pollerías por Contaminación en MexicaliIntensifican Revisiones a Taquerías y Pollerías por Contaminación en Mexicali | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+