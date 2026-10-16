Sociedad

Habilitan Línea para Denunciar Perros Callejeros en Mexicali, Baja California

La iniciativa busca canalizar de forma inmediata denuncias de caninos en situación de calle y dueños irresponsables ante el Control Animal

Perros en situación de calle deambulando por vialidades de MexicaliPerros en situación de calle deambulando por vialidades de Mexicali | Foto: N+
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