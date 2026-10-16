Habilitan Línea para Denunciar Perros Callejeros en Mexicali, Baja California

La agrupación civil ‘Justicia para Amparito’ habilitó una línea directa de atención vía WhatsApp para reportar perros en situación de calle y dueños irresponsables en Mexicali, esto con el objetivo de agilizar la atención a problemáticas de sobrepoblación canina y riesgos a la salud pública.

La titular de la organización, Ana Lidia Soto, explicó que esta herramienta busca crear un canal inmediato con la ciudadanía. Todos los reportes recibidos serán canalizados de manera directa al Centro Municipal de Control Animal (CEMCA) para su pronta gestión y atención.

La activación de este servicio responde al preocupante incremento de incidentes en la ciudad, pues en lo que va del año se han registrado un total de 518 agresiones caninas en Mexicali, situación que pone en riesgo constante a peatones, niños y adultos mayores.

Las personas interesadas en realizar denuncias sobre caninos sin supervisión, sueltos en la vía pública o que representen un peligro para la comunidad pueden enviar un mensaje de WhatsApp al número 686 117 5092.

JMR