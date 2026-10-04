Piden Proteger a Mascotas ante las Altas Temperaturas en Tijuana, Baja California

Ante la ola de calor que azota a la región, la Dirección de Protección Civil Municipal emitió una alerta preventiva para exhortar a la ciudadanía a proteger a las mascotas y evitar complicaciones graves de salud.

La dependencia recomendó mantener a perros, gatos y otros animales de compañía en espacios frescos y con sombra adecuada, garantizando el acceso constante a agua limpia y fresca para prevenir cuadros de deshidratación.

Asimismo, evitar los paseos durante las horas de mayor temperatura, ya que el pavimento caliente pueden causar severas quemaduras en las almohadillas de las patas de los animales.

Finalmente, se enfatizó la importancia de monitorear a los animales domésticos ante cualquier síntoma o señal de golpe de calor; como jadeo excesivo o mareos, para brindarles atención médica veterinaria oportuna.

JMR