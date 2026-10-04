Sociedad

Piden Proteger a Mascotas ante las Altas Temperaturas en Tijuana, Baja California

Autoridades recomiendan a la población mantener a los animales en la sombra, con agua fresca y evitar pasearlos bajo el sol

Piden Proteger a Mascotas Ante las Altas Temperaturas en Tijuana, Baja CaliforniaPiden Proteger a Mascotas Ante las Altas Temperaturas en Tijuana, Baja California | Foto: N+

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