Pronostican Incremento de Calor y Viento para Fin de Semana en Baja California

Un incremento generalizado en las temperaturas y rachas fuertes de viento se pronostican para Baja California durante el fin de semana, de acuerdo con Protección Civil estatal.

Las condiciones previstas contemplan temperaturas máximas de hasta 41 grados en Mexicali, mientras que Tijuana podría alcanzar los 40 grados. También se esperan registros elevados en otros municipios de la entidad.

Para este viernes, el pronóstico señala máximas de 41 grados en Mexicali, 38 en Tijuana, 37 en Tecate y San Felipe, 33 en San Quintín y 32 grados en Playas de Rosarito y Ensenada.

El sábado se prevén temperaturas máximas de 40 grados en Tijuana y Mexicali, 37 en Tecate, 36 en Ensenada y San Quintín, 35 en Playas de Rosarito y 34 grados en San Felipe.

Para el domingo, Tijuana podría alcanzar 38 grados, Mexicali 39, Tecate y Ensenada 36, mientras que San Quintín llegaría a 36, Playas de Rosarito a 37 y San Felipe a 36 grados.

A la par del incremento térmico, Protección Civil advirtió sobre rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, principalmente en Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada, San Quintín y San Felipe, así como en las zonas serranas.

Ante estas condiciones, la dependencia recomendó mantener una hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Protección Civil también recordó que, ante cualquier contingencia, la población puede comunicarse al número de emergencias 9-1-1.

APG