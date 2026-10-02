Pronóstico del tiempo

Pronostican Incremento de Calor y Viento para Fin de Semana en Baja California

Tijuana podría alcanzar 40 grados, mientras Mexicali llegaría hasta 41 y se esperan ráfagas de 60 kilómetros por hora

Pronostican Incremento de Calor y Viento para Fin de Semana en Baja CaliforniaPronostican Incremento de Calor y Viento para Fin de Semana en Baja California | Foto: N+

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