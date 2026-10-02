Huracán Rachel Categoría 3: Ubicación Exacta del Ciclón y Trayectoria en el Pacífico

La circulación del huracán Rachel, actualmente de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mantendrá el oleaje elevado y vientos fuertes en costas de México, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su reporte de este viernes 2 de octubre, el organismo informó que el ciclón tropical avanza de manera lenta hacia el oeste, alejándose de territorio nacional.

Sin embargo, su extensa circulación provocará olas de gran tamaño y vientos en al menos cinco estados de la República Mexicana.

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A las 06:00 horas de hoy, el huracán se ubicó a 395 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur (BCS), y a 510 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Se desplaza hacia el oeste a 7 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas de hasta 220 km/h.

Según el SMN, sus bandas nubosas originarán lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) y vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur.

Así como oleaje de 5 a 6 metros de altura en costas de BCS y de 3 a 5 metros de altura en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Ante ello, el organismo pidió extremar precauciones a la población en general en las zonas de dichos estados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

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Según los pronósticos, este viernes Rachel se mantendrá como huracán mayor categoría 3 y partir de mañana se degradará a categoría 2.

Se prevé que el 4 de octubre baje a categoría 1 y se mantenga así al menos hasta el día 7 de octubre, lejos de México, a mil 050 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS.

Rachel es el ciclón número 17 de la actual temporada en el Pacífico; antes se formaron nueve tormentas (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert) y siete huracanes (Fausto, Genevieve, Karina, Lowell, Marie, Odalys y Polo).

La intensa actividad en este litoral se debe al fenómeno climatológico El Niño, que consiste en el calentamiento anómalo de la superficie marina en el Pacífico.

SPB