Pronóstico del tiempo

Huracán Rachel Categoría 3: Ubicación Exacta del Ciclón y Trayectoria en el Pacífico

La Comisión Nacional del Agua advierte que las bandas nubosas del sistema mantendrán afectaciones en al menos cinco estados

Oleaje en playa Los Cocos, San Blas, Nayarit, mientras el huracán Rachel se desplaza en el Pacífico, el 1 de octubre 2026. Foto: ReutersOleaje en playa Los Cocos, San Blas, Nayarit, mientras el huracán Rachel se desplaza en el Pacífico, el 1 de octubre 2026. Foto: Reuters

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