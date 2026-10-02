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Pronóstico del Tiempo para Nuevo León: Continuarán las Lluvias

Entérate de las condiciones climatológicas para Nuevo León con Mauro Morales.

Seguirán las lluvias para Nuevo LeónSeguirán las lluvias para Nuevo León. Foto: N+

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Las lluvias intensas continúan y han causado daños en Monterrey. Se espera más lluvia este fin de semana.

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Pronóstico del Tiempo en Nuevo León: Lluvias Intensas Continúan | N+