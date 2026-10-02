Pronóstico del Tiempo para Nuevo León: Continuarán las Lluvias

Intensas precipitaciones se presentaron durante la noche y madrugada en la zona metropolitana de Monterrey que provocaron el rápido aumento en el caudal de arroyos en diferentes municipios. El Arroyo La Talaverna se reportó al 85% en cuestión de minutos debido a las lluvias torrenciales que lograron acumulados de 64 milímetros en San Nicolás y superiores a 100 mm en San Pedro, y hasta 172 mm en Monterrey.

Los daños causados por las lluvias van desde la caída de árboles y cableado, hasta una gran cantidad de vehículos arrastrados por la corriente en Santa Catarina.

Hasta el momento se reporta saldo blanco. La lluvia regresará con intensidad durante esta tarde y noche, disminuyendo para el sábado y lo más intenso se espera para el domingo y lunes.

La llegada del Frente Frío número 1 de la temporada mantendrá el pronóstico de lluvias y temperaturas máximas al rededor de 24˚ durante el fin de semana.

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La entrada del aire frío incrementa la potencia de las lluvias, por lo que se espera que los acumulados sigan presentándose en los próximos 3 a 4 días.

A partir del martes se espera que las lluvias disminuyan y las temperaturas incrementen al orden de los 27˚ a 28˚. La próxima semana se espera la llegada de otro sistema frontal débil pero puede reactivar las lluvias moderadas para el jueves y viernes.

El Huracán “Rachel” alcanzó la categoría 3 ayer por la tarde. Esta mañana volvió a la categoría 2 con vientos de 175 Km/h, se ubica a más de 400 Km al sur de Los Cabos y se aleja al oeste. Otra zona de inestabilidad al sur de Chiapas y se mantiene bajo vigilancia, ya presenta alto potencial ciclónico.