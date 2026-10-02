Seguridad

Hallan Dos Cuerpos Dentro de Vehículo Incendiado Bajo Puente en Tijuana, BC

La unidad fue localizada en llamas durante la madrugada y la Fiscalía inició las indagatorias

Hallan Dos Cuerpos Dentro de Vehículo Incendiado Bajo Puente en Tijuana, BCHallan Dos Cuerpos Dentro de Vehículo Incendiado Bajo Puente en Tijuana, BC | Foto: N+

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