Hallan Dos Cuerpos Dentro de Vehículo Incendiado Bajo Puente en Tijuana, BC

Dos cuerpos aparentemente calcinados fueron localizados dentro de la cajuela de un vehículo tipo sedán que se encontraba incendiándose bajo el puente La Encantada, en el bulevar 2000, en Tijuana.

El automóvil fue detectado alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando equipos de Bomberos acudieron al sitio para sofocar las llamas.

Una vez controlado el incendio, autoridades inspeccionaron la unidad y localizaron en la cajuela lo que aparentemente correspondía a dos cuerpos completamente calcinados.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, así como las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones para determinar la identidad de las personas localizadas y esclarecer lo ocurrido.

APG