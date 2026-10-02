Miguel Ángel 'N', Alias 'Mike', Es Trasladado al Altiplano Tras su Detención

La detención de Miguel Ángel 'N', ejecutada mediante un cateo en el fraccionamiento Villa Verona el jueves 1 de octubre por la Fiscalía General de la República, derivó de un expediente de investigación que rastreó sus actividades, redes financieras y rutas de movilidad durante varios meses.

De acuerdo con el informe oficial, Miguel Ángel 'N' es señalado como uno de los principales operadores de una red dedicada al trasiego ilícito de combustibles, conocido como "huachicol fiscal". Asimismo, las investigaciones lo vinculan con actividades de cohecho, corrupción, lavado de dinero y drogas.

Las labores de seguimiento no se limitaron a Jalisco; abarcaron la Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz, además de incluir coordinación desde agosto de 2025 entre la Secretaría de Marina, la FGR, Interpol y agencias de inteligencia internacionales para vigilar sus desplazamientos en aeronaves privadas hacia países como Francia, Grecia, Mónaco y España.

El procesamiento de datos de inteligencia incluyó 150 análisis de registros telefónicos, vigilancia aérea en tiempo real y más de 600 análisis financieros. En 2026, datos obtenidos por Inteligencia Naval sobre una persona identificada como Helan Dayana 'N' permitieron ubicar de manera precisa a Miguel Ángel 'N' en la finca de Villa Verona, información que fue compartida con la FGR para obtener las órdenes judiciales correspondientes por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Tras concretarse su detención en Zapopan, dio inicio el protocolo de traslado bajo estricta custodia. Durante la madrugada de este viernes, el detenido fue movilizado por vía aérea en una aeronave de la Secretaría de Marina hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca, para posteriormente ser custodiado por carretera hasta el penal del Altiplano.

Alrededor de las 11:11 horas, el convoy integrado por elementos de la SEMAR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana concretó el ingreso de Miguel Ángel 'N' al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano.

Una vez internado en el centro penitenciario de máxima seguridad, la FGR procederá a notificar formalmente al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal sobre el cumplimiento de la orden de aprehensión. Una vez concluido el registro de ingreso del imputado, el juzgado fijará la fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público de la Federación formulará la imputación correspondiente y solicitará la vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.