Seguridad

Miguel Ángel 'N', Alias 'Mike', Es Trasladado al Altiplano Tras su Detención

El sujeto fue ingresado custodiado por elementos de la Marina al penal

Miguel Ángel 'N', 'El Capitán Sol', Es Trasladado al Altiplano Tras su DetenciónMiguel Ángel 'N', 'El Capitán Sol', es Ingresado al Altiplano Tras su Detención. Foto: N+

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Miguel Ángel 'N', alias 'Mike, fue llevado al Altiplano tras su arresto en Jalisco.

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