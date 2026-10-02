Vecinos Rescatan a Hombre Atrapado en Arroyo en García, Nuevo León

Un hombre fue rescatado por vecinos después de quedar atrapado en la corriente de un arroyo en el municipio de García, Nuevo León. De acuerdo con los primeros reportes, en su intento por cruzar la zona, el sujeto quedó acorralado por la bajada del agua que iba con fuerza debido a las lluvias registradas durante la noche y madrugada.

En medio de la corriente del arroyo en la colonia Urbivilla, el hombre logró alcanzar un árbol y quedarse abrazado a él. Mientras tanto, los vecinos que se percataron de la situación dieron aviso a los cuerpos de emergencia, pero ante la respuesta tardía de los elementos de Protección Civil de García, decidieron actuar para salvarlo.

Los vecinos se coordinaron y lanzaron una cuerda de la cual se sostuvo el hombre, para posteriormente rescatarlo del arroyo. Los ciudadanos lograron evitar una tragedia y dejar al sujeto a salvo, sin la ayuda de los cuerpos de emergencia que no llegaron al sitio a pesar del reporte.

Este es uno de los casos de riesgo que se suma a los estragos ocasionados por las lluvias del frente frío número 1 durante la noche del jueves y madrugada del viernes 2 de octubre. En otros puntos del Área Metropolitana de Monterrey, hubo reporte de inundaciones, autos arrastrados por la corriente, árboles caídos, cortos circuitos y daños a viviendas.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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