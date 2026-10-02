Accidentes

Vecinos Rescatan a Hombre Atrapado en Arroyo en García, Nuevo León

Ante la falta de respuesta de los cuerpos de emergencia, los ciudadanos actuaron por su cuenta para salvar al sujeto que quedó abrazado de un árbol en medio de la corriente

Vecinos rescatan a hombre atrapado en arroyo en GarcíaEl hombre se sujeto a un árbol en medio de la corriente para no ser arrastrado. Foto: Alerta Roja

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