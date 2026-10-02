Accidentes

Corriente Arrastra Más de 20 Vehículos y Daña Viviendas en Santa Catarina, NL

Vecinos de la colonia Los Portales perdieron gran parte de su patrimonio tras las lluvias ocasionadas por el frente frío número 1

Autos varados por lluvias en Santa CatarinaAutos varados por lluvias en colonia Los Portales, en Santa Catarina. Foto: N+

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