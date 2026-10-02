Corriente Arrastra Más de 20 Vehículos y Daña Viviendas en Santa Catarina, NL

Más de 20 vehículos fueron arrastrados por la corriente de las lluvias provocadas por el frente frío número 1 de la temporada en la colonia Los Portales, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

En tan solo algunos minutos, vecinos de esta colonia ubicada muy cerca de la avenida Cuauhtémoc se quedaron sin parte de su patrimonio, pues los autos arrastrados por la corriente del agua fueron perdida total.

Los vehículos quedaron agolpados unos contra otros sobre las calles que quedaron algunas aún con charcos y marcas visibles de lodo en las paredes de las viviendas que también resultaron afectadas.

El agua de la lluvia registrada durante la noche del jueves 1 y la madrugada del viernes 2 de octubre se metió a las casas de la colonia Los Portales, ocasionando diversos daños en el patrimonio de las familias.

Las cámaras de N+ ingresaron a la casa de la señora Juanita, una de las vecinas afectadas, quien mostró cómo quedó el interior de su hogar después de que el agua entrara y arrasara con todos sus muebles y electrodomésticos.

Las alcantarillas se empezaron a llenar y pues no tuvimos tiempo de desasolvarlas, y pues esto pasó en una media hora yo creo, o menos

Aseguró que esta es la cuarta ocasión que sufre este tipo de afectaciones desde que llegó a vivir a la colonia Los Portales, en el municipio de Santa Catarina. La última vez fue con el Huracán Alex, en el 2010.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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