Internacional

El G7 Acordó Liberar 100 Millones de Barriles de Diésel y Petróleo ante Crisis en Ormuz

La medida busca reducir la presión sobre los precios de los combustibles, afectados por las tensiones en Medio Oriente

El G7 Acordó Liberar 100 Millones de Barriles de Diésel y Petróleo ante Crisis en OrmuzEl G7 Acordó Liberar 100 Millones de Barriles de Diésel y Petróleo. Foto: AFP

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El G7 liberará 100 millones de barriles de diésel y crudo en 4 meses para bajar precios. ¿Cómo afectará esto al mercado de combustibles? Descúbrelo.

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