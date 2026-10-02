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Estallan Protestas Estudiantiles en Francia; Reportan Escuelas Cerradas y Cientos de Detenidos

Las manifestaciones comenzaron en París y se extendieron a todo el país

Incendio por protestas en FranciaManifestantes incendian barricadas durante manifestaciones en Francia. Foto: Reuters

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Francia en tensión: estudiantes exigen mejores condiciones educativas. 400 escuelas cerradas y violencia en aumento. Infórmate sobre el conflicto.

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