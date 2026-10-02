Estallan Protestas Estudiantiles en Francia; Reportan Escuelas Cerradas y Cientos de Detenidos

Una nueva jornada de protestas estudiantiles estalló en Francia para exigir mejores condiciones educativas, terminar con la eliminación de lugares en universidades y con el recorte de becas.

Ante las protestas, el gobierno de Francia creó una plataforma de concertación para debatir sobre problemas que desataron las protestas, pero los sindicatos estudiantiles llamaron a seguir con los bloqueos de los centros educativos.

En las manifestaciones, que comenzaron la semana pasada en París y se extendieron a todo el país, se han registrado actos de violencia y vandalismo. Al menos 600 personas han sido detenidas, reportaron medios franceses hoy.

Por su parte, el ministro de Educación de Francia, Édouard Geffray, informó que 400 escuelas cerraron, es decir, el 10% de los institutos del país.

Algunas escuelas han sido objeto de incendios, entre ellos uno del barrio XIII y otros del XV.

Por la gravedad de las protestas, Gérald Darmanin, ministro de Justicia, pidió a los fiscales que reclamen la responsabilidad civil de los padres por los daños causados por sus hijos.

Al menos 300 policías y gendarmes y más de 60 maestros y responsables de los centros educativos han resultado heridos durante las protestas, informó el ministro de Justicia de Francia.

Gérald Darmanin también criticó a dirigentes del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI), entre ellos su líder Jean-Luc Mélenchon, a quienes acusó de contribuir a la escalada de la violencia.

Con información de EFE.

RMT