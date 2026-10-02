En Oaxaca, Así Funcionan las Redes de Control Territorial y Poder Político

La Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) se creó tras la desarticulación de organizaciones priistas, con base social y territorio, reuniendo por igual a transportistas, comerciantes de mercados y vendedores ambulantes.

Desde 2022, Noé Jara Cruz empezó a tejer alianzas con estos grupos para apoyar a su hermano Salomón en el proceso electoral al gobierno del estado. Así como en la consulta de ratificación de mandato que se realizó en enero de este año.

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La ASAEO aglutinó a la ‘Confederación Joven de México’, de los hermanos Villaseca; al ‘Sindicato Libertad’, de Guadalupe Díaz Pantoja; a la CTM, de Carlos Mejía Gil y Fredy Vásquez Juárez; a la CROC, de David Cortés; el Sindicato Cardenista de Humberto Barrón; la Unión de Camioneros Materialistas de Alfredo Vignon Carreño. Todos coordinados por los hermanos Ríos Suárez para negociar con el Gobierno de Oaxaca.

La mayoría de los líderes de estos sindicatos estaban encarcelados o tenían ordenes aprehensión por extorsión, homicidio y narcomenudeo.

En 2025, después que Salomón Jara tomó posesión como gobernador de Oaxaca, empezaron a liberar a los dirigentes sindicales, a cambio de que la ASAEO tuviera el control de sus bases y grupos de choque. Quienes se negaron fueron asesinados o sufrieron atentados.

Además de los Jara, la estructura de las organizaciones tiene el respaldo del secretario de gobierno, Jesús Romero López; la secretaria de Turismo, Saymi Pineda Velasco, y la secretaria de Movilidad, Yesenia Nolasco Ramírez.

La ASAEO es usada como fuerza política en actos oficiales y políticos de Morena. También como grupo de choque y presión para obtener contratos millonarios de obra pública, para el transporte de materiales de construcción y recolección de basura.

Iván Ríos Suárez, secretario general de la ASAEO, Oaxaca, indicó en julio de 2026: “Es para que sepan que no solamente trabaja CROC, trabaja CTM, trabaja Confederación Joven, trabajamos todos en las obras del gobierno del estado y de las constructoras como particulares”.

En abril de 2025, el Gobierno de Oaxaca entregó un contrato de más de 20 millones de pesos a la ‘Constructora Garuso’, de Humberto Israel Barrón Alegre “Beto Barrón”, del Sindicato Cardenista afiliado a la ASAEO para pavimentar el acceso al Centro de Manejo de Residuos de la zona metropolitana de Oaxaca, en San Pedro Totolapam.

En 2024, Humberto Barrón Alegre, integrante de la ASAEO señaló en una entrevista: “La obra empezó el 6 de septiembre del 2024 y afortunadamente se está construyendo, mucha gente trabajando como pueden ver”.

“Beto Barrón” fue detenido el pasado 8 de septiembre, por las fuerzas federales, acusado de formar parte de la estructura criminal de la ASAEO.

Antes de ser asesinado, el pasado 22 de julio, el periodista Alejandro Leyva denunció las presiones que ejercía Noé Jara sobre líderes de locatarios de un mercado que administraban un estacionamiento en la ciudad de Oaxaca: "Llegó un mañoso a decirles que les iba a dar 20 millones de pesos por el estacionamiento, el mañoso ese en cuestión se llama Noé Jara Cruz".

Además, aseguró que "la intención del mañoso es venderle al gobierno del estado el espacio en unos 40 millones de pesos para que ahí se ubiquen a 3 mil tianguistas, todos ellos afiliados a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca".

Tras la detención de varios de sus integrantes, los líderes se reorganizaron y cambiaron el nombre de la ASAEO por Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca (FESO) y empezaron a colocar calcomanías de la nueva organización sindical vinculada con el crimen organizado.

Con información de Fátima Monterrosa y Jorge Ulloa.

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