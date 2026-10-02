Política

En Oaxaca, Así Funcionan las Redes de Control Territorial y Poder Político

La ASAEO se creó reuniendo a transportistas, comerciantes de mercados y vendedores ambulantes. Desde 2022 Noé Jara Cruz comenzó a tejer alianzas con estos grupos para apoyar a su hermano Salomón

Calcomania de la ASAEOFoto: N+

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