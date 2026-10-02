Ruta de la Marcha del 2 de Octubre CDMX: Saldrán de Dos Puntos

Este viernes se cumplen 58 años de la matanza de Tlatelolco, por lo que varias personas y colectivos saldrán, como cada año, a marchar en calles de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con autoridades capitalinas, la marcha por el“58º Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968” saldrá de dos puntos:

Hemiciclo a Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Zócalo capitalino. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) busca mantener viva la memoria de una lucha que forma parte de la historia universitaria y del movimiento social en México. Plaza de las Tres Culturas, en la zona de Tlatelolco, con destino al Zócalo. El Comité 68 “Prolibertades Democráticas” realizará la marcha “¡Ni perdón, ni olvido!”, para exigir justicia, verdad y no repetición por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano durante la masacre del 2 de octubre de 1968 y el "Halconazo" de 1971; así como para protestar en contra de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos que exime al ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por un alto a la criminalización de los estudiantes de las normales rurales y del hostigamiento en las diferentes escuelas de la UNAM y el IPN, además en solidaridad con la lucha de la CNTE y con el pueblo palestino.

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración

Rutas alternas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, debido a las diversas movilizaciones programadas para el día de hoy, se recomienda tomar precauciones y considerar los tiempos de traslado, ya que a las 16:00 horas inicia la marcha que partirá de la Plaza de las Tres Culturas con dirección al Zócalo Capitalino.

Como alternativas viales puedes utilizar: Manuel González, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Dr. Río de la Loza, Avenida Chapultepec y Avenida Insurgentes.

Concentraciones en otros puntos de la CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a la marcha por el 2 de octubre se sumarán más personas u organizaciones, en varios puntos de la capital, entre ellos:

Frente Estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, saldrá a las 12:00 horas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco, en Avenida Wilfrido Massieu No. 399, Colonia Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero.

Colectivos estudiantiles de la diversas Facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunirán a las 12:00 horas en la Escultura "Los Bigotes", en Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, para desplazarse hacia la estación Universidad de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y así llegar a Tlatelolco

La Coordinadora Rebelde Politécnica saldrán a las 12:00 horas de la “Plaza Roja” de la Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional en Avenida Instituto Politécnico Nacional y Avenida Wilfrido Massieu, Colonia Nueva Industrial Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero.

La Comunidad Estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria no. 6 “Antonio Caso”, se concentrará las 12:30 horas en el plantel ubicado en Corina No. 3, Colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán.

La Comunidad estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria no. 7 “Ezequiel A. Chávez” saldrá a las 12:30 del plantel, ubicado en Calzada de la Viga No. 54, Colonia Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.

La Comunidad Estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur saldrá a las 13:00 horas del plantel, en Blvd. Cataratas y Llanura, Colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, Alcaldía Coyoacán.

La Comunidad Estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente saldrá a las 13:00 horas del plantel, ubicado en Avenida Canal de San Juan, Colonia Tepalcates, Alcaldía Iztapalapa.

Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, se sumarán a la marcha a las 16:00 horas, luego de una concentración en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con información de N+