Marchas

Ruta de la Marcha del 2 de Octubre CDMX: Saldrán de Dos Puntos

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración

Mracha del 2 de ocyubre en CDMXMracha del 2 de ocyubre en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

58 años después, la marcha del 2 de octubre en CDMX exige justicia por Tlatelolco y Ayotzinapa. Salidas desde Hemiciclo a Juárez y Tlatelolco hacia el Zócalo. La memoria sigue viva.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Ruta de la Marcha del 2 de Octubre en CDMX: Puntos de Salida y Por Dónde Pasará la Manifestación | N+