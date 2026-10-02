Tormenta Eléctrica Deja Daños Materiales en Distintas Zonas de León, Guanajuato

Una tormenta con viento y descargas eléctricas causó encharcamientos y diversas afectaciones en León, Guanajuato.

Fue la noche de este jueves, entre las 7:30 y 8:00 de la noche, cuando comenzó la lluvia en el sureste del municipio.

Posteriormente, se extendió el agua y se intensificó en otros sectores donde el agua rebasó banquetas y pasos peatonales.

La parte baja del Malecón del Río se tuvo que cerrar, porque el nivel del agua subió tanto, hasta cubrir los carriles de la vialidad.

Además, se reportó saturación en los arroyos, Las Liebres, Mariches, Timoteo Lozano, Los Naranjos y Sardaneta.

Hasta las 10:00 de la noche, las autoridades habían recibido cinco reportes por árboles, ramas y cables caídos.

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Los mayores encharcamientos se registraron en distintos bulevares, entre ellos Delta, Timoteo Lozano, Paseo de Jerez, Torres Landa y Adolfo López Mateos, entre otros.

Personal de emergencias atendió los incidentes y recomendó a la población conducir con precaución.