Cambio climático

Tormenta Eléctrica Deja Daños Materiales en Distintas Zonas de León, Guanajuato

Encharcamientos, caída de señalamientos y árboles, tráfico intenso en algunos bulevares, fue el saldo de las lluvias la noche del jueves

Tormenta Eléctrica Deja Daños Materiales en Distintas Zonas de León, Guanajuato.Tormenta Eléctrica Deja Daños Materiales en Distintas Zonas de León, Guanajuato. Foto: N+

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Alrededor de las 8:00 de la noche se comenzaron a registrar las precipitaciones en el sureste del municipio.

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