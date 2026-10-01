Cambio climático

Huracán Rachel se Aleja de Jalisco; Persisten Lluvias y Oleaje Elevado

Autoridades mantienen vigilancia en las costas y piden a la población estar alerta ante el desarrollo de nuevos fenómenos meteorológicos

El huracán Rachel se aleja de Jalisco.El huracán Rachel se aleja de Jalisco. Foto: N+

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El fenómeno se dirige hacia aguas abiertas del Pacífico, mientras se esperan lluvias ligeras y dispersas en el estado

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