Huracán Rachel se Aleja de Jalisco; Persisten Lluvias y Oleaje Elevado

El huracán Rachel se aleja de las costas de Jalisco y continúa su trayectoria hacia el oeste, en dirección a aguas abiertas del océano Pacífico. Aunque el fenómeno ya no representa un riesgo para el estado, sus efectos todavía se harán presentes durante las próximas horas.

De acuerdo con autoridades meteorológicas, se esperan lluvias ligeras y dispersas en distintas regiones del estado, incluyendo el Área Metropolitana de Guadalajara, debido al ingreso de humedad asociado con el ciclón.

La meteoróloga de Bomberos Jalisco, Lorena Cruz, explicó que las precipitaciones podrían continuar de manera intermitente en gran parte de Jalisco. Además, señaló que el oleaje permanece elevado en las costas, principalmente en Puerto Vallarta y Cabo Corrientes.

Actualmente, Rachel se encuentra como huracán categoría 2 y es el fenómeno número 17 de la temporada en el océano Pacífico. Para este periodo, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó la formación de entre 18 y 21 sistemas.

Mientras Rachel se aleja, sobre el Golfo de Tehuantepec se desarrolla un nuevo disturbio meteorológico que podría convertirse en depresión tropical durante los próximos cinco días.

Ante la actividad de estos fenómenos, autoridades piden a la población mantenerse alerta y seguir las recomendaciones oficiales, especialmente en las zonas costeras, donde el oleaje elevado continúa representando una condición de riesgo.