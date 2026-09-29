Confirman Brote de Coxsackie en Kínder de Guadalajara

La Secretaría de Salud Jalisco confirmó que hay un brote de coxsackie en un kínder de la colonia Oblatos, en Guadalajara, tras un reporte de seis casos de este virus entre alumnos.

El coxsackie es el causante de la afección conocida como síndrome de boca-mano-pie, que es más común durante la infancia y se presenta con mayor frecuencia en temporadas de calor.

Cabe señalar que los síntomas son fiebre, llagas dolorosas y un sarpullido con pequeñas ampollas.

En Jalisco ya suman 120 casos en lo que va de 2026, las autoridades de salud indicaron que se trata de una enfermedad leve cuyos síntomas duran alrededor de cuatro días.

Como medidas preventivas se recomienda mantener aseo estricto de manos, el uso de cubrebocas y resguardo en casa durante los días activos del padecimiento.

Por lo anterior, la Secretaría de Salud Jalisco mantiene seguimiento en el caso.

Las autoridades estatales revisarán una denuncia por tres posibles casos de infección por Klebsiella pneumoniae en recién nacidos atendidos en el Centro Médico de Occidente, registrados entre junio y agosto.