Salud

Confirman Brote de Coxsackie en Kínder de Guadalajara

Las autoridades reportaron seis casos de este virus en alumnos de este jardín de niños ubicado en la colonia Oblatos

KínderLas autoridades reportaron un brote de coxsackie en un kínder de Guadalajara. Foto: N+

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Seis niños en kínder de Oblatos, Guadalajara, afectados por coxsackie. La Secretaría de Salud Jalisco recomienda estricta higiene y resguardo en casa

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