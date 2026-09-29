FGED Busca Exhumación de 5 Bebés para Investigar Homicidio Culposo en IMSS

La Fiscalía General del Estado de Durango requiere realizar la exhumación y necropsia de los cinco bebés que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General del IMSS Durango, como parte fundamental para investigar las muertes como homicidios culposo con responsabilidad médica.

Así lo dio a conocer Fermín Flores, abogado de los padres afectados, quien explicó que esta diligencia es indispensable para que la autoridad pueda integrar la carpeta de investigación y determinar si existió alguna forma de negligencia médica relacionada con los fallecimientos.

El litigante señaló que la exhumación y necropsia requieren el consentimiento de los padres de familia, por lo que son ellos quienes deben otorgar la autorización correspondiente para que la Fiscalía pueda llevar a cabo los estudios forenses y obtener mayores elementos que permitan esclarecer las causas de las muertes.

De acuerdo con lo señalado por el abogado, las diligencias forman parte de la investigación que busca determinar si hubo responsabilidad profesional médica en los hechos y, en su caso, establecer quiénes pudieron estar involucrados.

Cabe señalar que, según lo expuesto, la pena por homicidio culposo con responsabilidad profesional médica puede alcanzar de 12 a 24 años de prisión; sin embargo, de acuerdo con la referencia al Código Penal Federal, podría aplicarse una reducción a una cuarta parte, por lo que la sanción podría llegar hasta tres años de prisión.

El pasado 24 de septiembre, Fermín Flores, abogado de las familias de los recién nacidos fallecidos en el Hospital de Zona No. 1 del IMSS en Durango, dio a conocer que ya se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El litigante explicó que fueron tres padres quienes se acercaron con él para interponer la denuncia. Añadió que el documento narra con detalle lo ocurrido a las familias de los bebés, a fin de que las autoridades lo analicen.