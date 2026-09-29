Salud

FGED Busca Exhumación de 5 Bebés para Investigar Homicidio Culposo en IMSS

Fermín Flores, abogado de los padres de los bebés que murieron, informó que esta diligencia es indispensable para la investigación en Durango

FGED Busca Exhumación de 5 Bebés para Investigar Homicidio Culposo en IMSSFoto: N+

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