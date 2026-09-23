El Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó la presencia de una bacteria asociada con la muerte de cuatro de los cinco bebés que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Durango, ocurrida la semana pasada.

Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, explicó que en las últimas semanas, la UCIN había atendido a 11 recién nacidos, de los cuales seis fueron dados de alta y en ninguno de ellos se identificó la bacteria asociada al brote.

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No obstante, de los cinco recién nacidos que fallecieron, en cuatro se confirmó la presencia de la bacteria asociada al brote, pero en el quinto caso no.

"En el quinto caso, los estudios no identificaron la bacteria asociada. La relación entre la bacteria y cada fallecimiento continúa en análisis", dijo la doctora.

Asimismo, señaló que, ante los fallecimientos, el Instituto y las autoridades sanitarias de nivel federal determinaron ampliar la vigilancia microbiológica en el Hospital General del IMSS y en la UCIN. Sin embargo, ese microorganismo no ha sido identificado en ninguna área hospitalaria.

Asimismo, la coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS desmintió que haya una paciente de 14 años con la bacteria asociada al contagio, como se informó en otros medios.

En declaraciones ante diversos medios, uno de los padres de los bebés fallecidos reclamó que hasta el momento las autoridades no les habían entregado ningún tipo de estudio o necropsia de sus bebés; además, reclamó un presunto intento por cubrir los rastros de lo ocurrido en la UCIN.

“Parecía la escena de un crimen”, dijo Diego Tovalín, padre de Darío, uno de los menores fallecidos. Describió cómo el domingo 20 de septiembre, las autoridades comenzaron a hacer cambios en la unidad donde un par de días atrás su hijo había fallecido.

El martes, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de los cinco bebés y expresó que las autoridades del IMSS les darán acompañamiento a las familias afectadas. También indicó que el instituto ya se encontraba haciendo las investigaciones correspondientes para determinar las causas de las muertes de los recién nacidos.

TLS