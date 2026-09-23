Sociedad

IMSS Confirma Presencia de Bacteria en Muerte de Bebés en Hospital de Durango

A raíz de los fallecimientos, el IMSS y autoridades sanitarias federales ampliaron la vigilancia microbiológica y los estudios al hospital y la UCIN

Zona aislada en Hospital del IMSSPersonal médico ingresa a zona aislada de Hospital del IMSS

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