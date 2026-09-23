Sociedad

PROFEPA Clausura Establecimiento por Presunta Venta de Carne de Cocodrilo en Tampico

La autoridad procedió al aseguramiento del producto y a la clausura del establecimiento, debido a que este tipo de situaciones requieren autorizaciones

PROFEPA Clausura Establecimiento por Presunta Venta de Carne de Cocodrilo en TampicoPresunta Venta de Carne de Cocodrilo. Foto: N+

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PROFEPA cierra establecimiento en Tampico tras hallar 4.5 kg de carne de cocodrilo. La venta de especies protegidas requiere autorización.

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