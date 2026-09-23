Sociedad

Evento Gratis en CDMX: Sonideros que Estarán en Aniversario de los Mercados de Jamaica y Sonora

Los mercados de Jamaica y Sonora celebrarán 69 años con actividades musicales en la alcaldía Venustiano Carranza; te decimos quiénes participarán y dónde serán los eventos

Personas bailando en calles de la CDMX.Personas bailando en calles de la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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