Los mercados de Jamaica y Sonora celebrarán su 69 aniversario con eventos gratuitos en la Ciudad de México (CDMX), donde participarán reconocidos sonideros.

Las actividades comenzaron este miércoles a las 10:00 horas, por lo que se espera que lleguen cientos de personas a ambos puntos a lo largo del día.

¿Quiénes estarán en el aniversario del Mercado de Sonora?

El Mercado de Sonora realizará su celebración en sus instalaciones ubicadas en avenida Fray Servando Teresa de Mier número 419, colonia Merced Balbuena.

Se contempla un aforo de hasta 8 mil personas y la participación de los sonidos Cóndor y Los Juniors.

El Mercado de Sonora tiene una historia ligada al comercio popular de la zona de La Merced. Su inauguración ocurrió el 23 de septiembre de 1957, durante la administración del presidente Adolfo Ruiz Cortines.

Originalmente estuvo relacionado con las instalaciones conocidas como "Merced Baños" y posteriormente adoptó el nombre de Mercado Sonora.

El recinto adquirió su estructura actual en 1974 y ocupa más de 10 mil metros cuadrados. En sus pasillos se pueden encontrar productos artesanales, cerámicos, decorativos, esotéricos, herbolarios, juguetes, alebrijes y artículos para distintas celebraciones, además de productos para mascotas.

También es conocido por la venta de hierbas y plantas medicinales, artículos relacionados con prácticas tradicionales y objetos religiosos.

¿Qué sonideros estarán en el Mercado de Jamaica?

Por su parte, el Mercado de Jamaica también festejará 69 años de actividad con una jornada musical.

El evento se llevará a cabo en la zona de Guillermo Prieto y avenida Congreso de la Unión, colonia Jamaica, también en la alcaldía Venustiano Carranza.

Entre los participantes anunciados se encuentran Grupo Saja, Grupo Contraste, Efrén David y Súper Grupo Colombia, además de los sonidos Rumba Caliente y Sensación Barranco.

Para esta celebración también se contempla un aforo de hasta 8 mil personas.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el Mercado de Jamaica es uno de los espacios comerciales tradicionales de la CDMX y destaca principalmente por su oferta de flores y plantas ornamentales.

En sus instalaciones se comercializan alrededor de 5 mil variedades provenientes de entidades como Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Michoacán.

La historia de este mercado se remonta a la época prehispánica, cuando la zona se encontraba en las inmediaciones de México-Tenochtitlan.

FBPT