Desaparecidos

Buscan a Marisol, Joven Desaparecida en Zapopan Tras Salir de Casa

La víctima, según relató su madre, se encontraba en búsqueda de empleo, por lo que teme que haya sido engañada con una falsa oferta laboral

Marisol Alejandra Sandoval GarcíaMarisol no es vista desde finales de septiembre. Foto: N+

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Victoria busca a su hija Marisol, desaparecida en Zapopan. La joven, en busca de empleo, podría haber sido engañada.

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