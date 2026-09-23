Victoria busca a su hija Marisol Alejandra Sandoval García, quien fue vista por última vez en la colonia Santa Paula, en Zapopan.

La joven de 22 años está desaparecida desde el 20 de septiembre. Fue alrededor de las 20:30 horas cuando Marisol habría salido de su domicilio sin previo aviso.

“No quiero que sea un número más, porque yo no traje una hija al mundo para que me le hagan algo”, comentó Victoria, madre de la víctima.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Buscan a Marisol, Joven de 22 Años Desaparecida en Zapopan

Según la madre de Marisol, trataron de comunicarse con ella sin éxito. La joven tenía aproximadamente dos meses desempleada, luego de que la empresa donde trabajaba quedara en quiebra.

Su angustia por la falta de trabajo era notoria para su madre, quien no descarta que la joven pudiera ser víctima de una falsa oferta laboral tras obtener un supuesto trabajo en un casino.

Marisol le había dicho que empezaría a trabajar el lunes a las 10:00 de la mañana, por lo que sospecha que eso esté relacionado a su desaparición.

“Era así como atención al cliente, algo así y ya, pues fue todo [...] Yo siento que por ahí viene el tema de su desaparición”, dijo Victoria.

A decir de sus familiares, Marisol es una joven responsable y llena de sueños. Hace no mucho concluyó la preparatoria y una de sus aspiraciones más recientes era estudiar veterinaria.

La denuncia por su desaparición ya fue puesta ante la Fiscalía de Jalisco. Sin embargo, seres queridos están a la espera de que se cumplan 72 horas de su desaparición para tener un número de carpeta de investigación al que se vayan integrando las indagatorias que puedan ayudar a esclarecer su caso.