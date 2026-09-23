Autoridades localizaron un cuerpo, en avanzado estado de descomposición, a la orilla del arroyo La Talaverana, justo en el cruce de las calle Gaspar Castaño y el Blvd. Acapulco, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Fueron elementos de Protección Civil de Apodaca y de la policía municipal quienes confirmaron este hallazgo, por lo que de inmediato acordonaron el sitio para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar como llegó el cuerpo a ese punto.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del cuerpo, pero se trataría de un hombre que vestía un pantalón de mezclilla y una playera de color negro y una franja roja. Los elementos señalaron que debido a las condiciones en que fue encontrado, no se puede percibir si tiene huellas de violencia.

Será durante las próximas horas cuando elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales hagan presencia para realizar las labores correspondientes para determinar como sucedieron los hechos.

Debido a la movilización de las distintas corporaciones, la incorporación al Blvd. Acapulco se ve afectado, por lo que autoridades de vialidad pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar este punto.