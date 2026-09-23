Seguridad

Encuentran Cuerpo en el Arroyo La Talaverna en Apodaca, Nuevo León

Fue a la altura del Blvd. Acapulco donde rescatistas confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida

Arroyo La TalavernaAutoridades resguradron el Arroyo La Talaverna. Foto: N+

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