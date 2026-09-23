Seguridad

Evacúan a Más de 600 Personas por Conato de Incendio en Empresa de Querétaro

El incidente ocurrió mientras trabajadores realizaban labores de soldadura al interior de una empresa ubicada en la colonia Valle de Oro

Evacúan Empresa de San Juan del Río tras Conato de IncendioEvacúan Empresa de San Juan del Río tras Conato de Incendio. Foto: N+

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La evacuación se realizó como medida preventiva y no se reportaron personas lesionadas; autoridades inspeccionan el inmueble para verificar sus condiciones de seguridad.

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