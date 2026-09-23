Un conato de incendio provocó la evacuación de 634 personas de una empresa dedicada a la fabricación de aparatos electrónicos, ubicada en la colonia Valle de Oro, en San Juan del Río, Querétaro.

De acuerdo con testigos, el personal se encontraba realizando labores de soldadura cuando se originó el fuego al interior de las instalaciones.

Ante la situación, se activó el protocolo preventivo y las personas que se encontraban en el inmueble fueron desalojadas y trasladadas a un punto de reunión para resguardarse.

Cuerpos de emergencia y elementos de Bomberos acudieron al lugar para atender el reporte y verificar la situación. No se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades realizan una inspección en el inmueble para determinar si las instalaciones son seguras y verificar que el establecimiento cuente con los permisos correspondientes.