Normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos protestan esta tarde en Iguala, Guerrero, con motivo de la desaparición con vida de los 43, ocurrida en 2014.

Como parte de sus protestas, encapuchados lanzan petardos a las instalaciones del Batallón de Infantería de la Defensa ubicada en Iguala, tras esto, elementos de Protección Civil acudieron a la zona para verificar que la situación estuviera bajo control.

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Los normalistas se trasladaron a Iguala a bordo de al menos 20 autobuses para realizar una jornada de protestas.

Este sábado 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Ven las Pintas que Dejaron los Normalistas tras su Protesta en Iguala

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, desaparecieron los 43. Esa noche también fueron asesinadas seis personas y hubo decenas de heridos, según la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia.

La investigación oficial ha establecido que participaron integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y agentes de distintas instituciones del Estado; la Comisión para la Verdad calificó los hechos como un “crimen de Estado”.

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