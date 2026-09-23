El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, anunció que se llegó a un acuerdo con la NFL México para formar una alianza que impulse la práctica del futbol americano y, sobre todo, del flag football en las escuelas del país.

Por su parte, Arturo Olivé, director general de NFL México, detalló que esta alianza estratégica tendrá como objetivo "impulsar la práctica de flag football en escuelas primarias a nivel nacional" a partir de este ciclo escolar 2026/2027. Con esto, se pretende llegar a más de 4 millones de niños y niñas en el país.

Además, se dio a conocer que en octubre de este año se lanzará la Miami Dolphins Academy, un proyecto destinado a capacitar a entrenadores mexicanos.

En ese sentido, el titular de la CONADE enfatizó la importancia de la NFL en el país, pues aseguró que "el futbol americano en México es muy consumido, pero también tenemos el flag football y México está en el top 3 varonil y femenil".

Al respecto del flag football, disciplina que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y a la que la selección femenil mexicana ya está clasificada, Rommel Pacheco aseguró que la CONADE está "dándoles todo lo necesario para poder pelear la medalla en los Juegos Olímpicos".

"Lo que buscamos con esta alianza es ayudarlas aún más", agregó Rommel Pacheco.