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CONADE Anuncia Alianza con la NFL en México

Rommel Pacheco destacó que México es una potencia en flag football, pues la selección femenil es la número uno del ranking; la varonil ocupa el tercer lugar

CONADE Anuncia Alianza con la NFL en MéxicoRommel Pacheco, titular de la Conade. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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