Internacional

Estados Unidos y China Extienden Hasta Enero su Tregua Comercial en Plena Visita de Xi Jinping

Trump recibió al líder chino con alfombra roja y sobrevuelo militar en la Base Conjunta Andrews

Trump Recibe a Xi Jinping en Estados Unidos con Alfombra Roja y Sobrevuelo MilitarEl presidente Donald Trump camina junto al presidente de China, Xi Jinping. Foto: AP

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