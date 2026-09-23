Estados Unidos y China acordaron prorrogar hasta el 10 de enero la tregua comercial que vencía el 10 de noviembre, informó este miércoles 23 de septiembre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mientras el presidente Donald Trump recibía a su homólogo Xi Jinping en las afueras de Washington al inicio de una visita de Estado de tres días.

Bessent, citado por la agencia AFP, afirmó que las dos mayores economías del mundo acordaron ampliar el periodo de distensión económica.

"La distensión económica entre los dos países que estaba previsto que terminara el 10 de noviembre. Esta se va a extender hasta el 10 de enero", dijo el funcionario.

Trump y la primera dama, Melania Trump, esperaron a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, al pie del avión presidencial chino en la Base Conjunta Andrews, sobre una alfombra roja de 30 metros y frente a una guardia de honor de 21 elementos. Ahí se saludaron de mano los cuatro.

El recibimiento en la pista es un gesto poco común: lo habitual es que el mandatario estadounidense espere a sus invitados en la Casa Blanca. De acuerdo con la agencia AP, la decisión muestra hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para honrar al líder chino, quien realiza su primera visita de Estado a Washington en más de una década.

La ceremonia contempló además el sobrevuelo de dos bombarderos B-1, pelotones de cada rama de las fuerzas armadas, la entrega de flores y la presentación de las banderas y los himnos de ambos países.

El encuentro entre Trump y Xi ocurre en un momento de tensión entre ambas potencias por el comercio, la inteligencia artificial, la guerra de Trump con Irán y las pretensiones de China sobre Taiwán.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la visita desde Nueva York con el argumento de que se trata de las dos economías más grandes del mundo y, probablemente, de los dos ejércitos más poderosos.

"La idea de que no interactuemos con ellos al más alto nivel es irresponsable. Es indignante. Tenemos que hacerlo", declaró Rubio.

El senador republicano Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, criticó el martes en tribuna la bienvenida. Afirmó que Trump no debió invitar a Xi por los problemas que Estados Unidos mantiene con él y con el Partido Comunista Chino, y sugirió que en la cena de Estado se le pregunte por la expansión militar de China y su respaldo a Irán.

Melania Trump explicó en una entrevista con Fox News que su esposo decidió recibir en persona a Xi por la buena relación entre ambos y porque, al llegar a territorio estadounidense, merecía ser recibido con el mayor respeto.

La visita busca corresponder al despliegue ceremonial con el que Beijing recibió a Trump en mayo pasado. En aquella ocasión, Xi no acudió al aeropuerto; en su lugar estuvo el vicepresidente chino, Han Zheng, junto con una guardia de honor, una banda militar y alrededor de 300 jóvenes que ondeaban banderas de China y Estados Unidos.

El jueves, Xi tendrá una ceremonia de llegada en la Casa Blanca y pasará revista a las tropas. Antes de la cena de gala, a la que asistirán figuras de la industria tecnológica como Jensen Huang, de Nvidia, y Elon Musk, de SpaceX, ambos mandatarios sostendrán conversaciones a puerta cerrada, aunque las expectativas de un avance de fondo en la relación son bajas.

El viernes, Xi y Peng volverán a la Casa Blanca para un té privado con los Trump y después recorrerán con ellos los Archivos Nacionales, donde verán documentos históricos sobre la relación entre ambos países, según informó la Casa Blanca.

Con información de AP.

CT