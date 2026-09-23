Internacional

EUA Anuncia Nuevas Restricciones de Visas contra el Turismo de Maternidad

La medida busca impedir que personas y empresas utilicen los procesos migratorios con el objetivo de dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para los hijos

Una mujer embarazadaUna mujer embarazada en consulta. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Cambios en la VISA Americana: EUA Anuncia Nuevas Restricciones contra el Turismo de Maternidad | N+