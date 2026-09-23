EUA Anuncia Nuevas Restricciones de Visas contra el Turismo de Maternidad

Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visas dirigida contra personas que participen o faciliten el llamado turismo de maternidad, una práctica que consiste en viajar al país con el propósito principal de dar a luz para que el menor obtenga la ciudadanía estadounidense.

La medida fue anunciada por el Departamento de Estado y se fundamenta en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). De acuerdo con la dependencia, las restricciones están enfocadas en quienes participan de manera consciente en actividades comerciales relacionadas con este tipo de viajes.

La política contempla posibles restricciones para propietarios, operadores y administradores de redes comerciales dedicadas a facilitar el turismo de maternidad, así como para intermediarios que orienten a solicitantes para cometer fraude durante sus procesos migratorios.

También están contemplados proveedores médicos extranjeros que, según la política anunciada, participen de manera consciente en la promoción o facilitación de estos viajes, así como personas que apoyen o permitan actividades relacionadas con el turismo de maternidad comercial.

El Departamento de Estado también advierte que determinados familiares de las personas señaladas podrían estar sujetos a estas restricciones.

La medida se suma a las reglas que ya establece Estados Unidos para las visas de visitante. El Departamento de Estado señala que el turismo de maternidad, cuando el propósito principal del viaje es dar a luz en territorio estadounidense para obtener la ciudadanía para el menor, no constituye una base permitida para obtener una visa de visitante.

FBPT