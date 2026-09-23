Un grupo de 24 organizaciones criminales está bajo la mira de Estados Unidos y el llamado Escudo de las Américas, una agrupación liderada por el país del norte e integrada por 14 naciones de Latinoamérica, entre Argentina, Ecuador, El Salvador, Colombia, Perú, entre otros.

Estos 15 países buscan “defender” la democracia en todos los países de las redes “narcoterroristas armadas”, a través de coordinar las sanciones, las designaciones y las acciones financieras contra “terroristas” y delincuentes.

Para ello, Estados Unidos y sus aliados de Latinoamérica fortalecerán la cooperación a través del intercambio de inteligencia, facilitando el acceso a tecnologías y capacidades de seguridad.

La primera acción coordinada entre Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos es la congelación de activos; restricciones de inmigración y visado para miembros, asociados y simpatizantes de las organizaciones; y responsabilidad penal para las personas que a sabiendas proporcionen apoyo material, incluido apoyo logístico, a dichas organizaciones.

La primera acción conjunta se centrará en las 24 organizaciones, entre mexicanas, colombianas, venezolanas, haitianas y ecuatorianas.

1. Mara Salvatrucha (MS-13): Pandilla transnacional originada en Los Ángeles y con presencia en Estados Unidos y Centroamérica. La DEA la vincula con narcotráfico minorista y delitos violentos. 2. Tren de Aragua: Organización venezolana surgida en el sistema penitenciario; la DEA la relaciona con tráfico de drogas, extorsión, secuestro, trata, tráfico de migrantes y otros delitos.

3. Cárteles Unidos: Coalición de organizaciones criminales de Michoacán involucradas en narcotráfico y violencia. 4. Cártel del Golfo: Organización criminal mexicana dedicada principalmente al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La DEA lo identifica entre las principales organizaciones criminales transnacionales (TCO) mexicanas.

5. Nueva Familia Michoacana: Cártel mexicano relacionado con tráfico de drogas y otras actividades criminales. 6. Cártel del Noreste: Organización sucesora de Los Zetas, vinculada por la DEA con tráfico de drogas y otras actividades ilícitas transnacionales.

7. CJNG: Uno de los principales cárteles mexicanos; la DEA lo vincula con producción y tráfico de diversas drogas hacia Estados Unidos. 8. Cártel de Sinaloa: Organización mexicana de alcance internacional, identificada por la DEA como uno de los principales proveedores de drogas ilícitas para el mercado estadounidense y el mundo.

9. Gran Grif: Grupo criminal haitiano asociado con violencia, control territorial y actividades ilícitas. 10. Viv Ansanm: Coalición de grupos armados haitianos; su actividad se relaciona con control territorial y violencia.

11. Los Lobos: Organización criminal ecuatoriana vinculada al tráfico internacional de cocaína. 12. Los Choneros: Grupo ecuatoriano relacionado con narcotráfico y redes de distribución internacional; ambos han sido objeto de operaciones apoyadas por la DEA.

13. Barrio 18: Pandilla transnacional con raíces en Los Ángeles y presencia importante en Centroamérica, vinculada a narcotráfico y violencia. 14. Cártel de los Soles: Nombre utilizado para redes de narcotráfico vinculadas a Venezuela; la información pública de la DEA sobre su estructura es limitada.

15. Clan del Golfo: Organización colombiana dedicada principalmente al narcotráfico y otras actividades criminales transnacionales. 16. Primeiro Comando da Capital (PCC): Una de las principales organizaciones criminales de Brasil, asociada al narcotráfico internacional.

17. Comando Vermelho: Organización criminal brasileña con participación en tráfico de drogas y control de mercados ilícitos. 18. Asesinos de Espinas: organización delictiva originaria de Ecuador. Cobró notoriedad debido a sus actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.

19. Los Viagras: Grupo criminal de Michoacán vinculado con narcotráfico y violencia. 20. Cártel de Juárez/La Línea: Estructura criminal mexicana históricamente vinculada al tráfico de drogas a través de la frontera con EUA.

21. Disidencias de las FARC: Incluyen estructuras como el Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia, vinculadas al narcotráfico y otras economías ilícitas. 22. ELN: Organización insurgente colombiana involucrada, entre otras actividades, en narcotráfico y economías criminales.

23. Sendero Luminoso: Organización peruana históricamente vinculada al terrorismo y, según evaluaciones estadounidenses, a actividades relacionadas con el narcotráfico. 24. Los Tiguerones: Grupo criminal ecuatoriano relacionado con violencia y actividades de narcotráfico; la información específica de la DEA sobre su estructura es limitada.

Estos 24 grupos "narcoterroristas", como los clasifican Estados Unidos y sus aliados, enfrentan ahora sanciones como el congelamiento de sus cuentas o bloqueos migratorios para impedir su ingreso a esos países, especialmente a la Unión Americana.

TLS