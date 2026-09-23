Internacional

Estos Son los 24 Objetivos de EUA y el Escudo de las Américas Para Combatir al Narcotráfico

Algunas de las sanciones para las organizaciones criminales enlistadas por Estados Unidos y sus aliados son congelamiento de activos y veto migratorio

Presuntos integrantes del CJNG son esposadosPresuntos integrantes del CJNG son esposados en Tecatitlán, Jalisco. Cuartoscuro

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