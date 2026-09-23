Este miércoles fue detenido Miguel ‘N’, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, alias 'Quetu', ligado a la célula delictiva denominada 'Los Cromos', un grupo criminal que opera en esta región como parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Junto con el edil, fue detenido Alberto ‘N’, alias 'La Parca, ambos cuentan con orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado.

Así operaba el presidente municipal de Juchitán

Las investigaciones revelaron que Miguel ‘N’ está vinculado con actividades delictivas de 'Los Cromos'. Desde la infraestructura del municipio de Juchitán brindaba cobertura política y económica al grupo criminal, además de que facilitaba las cámaras de C2 y alertaba de la presencia de corporaciones de Seguridad Estatal y Federal.

También controlaba el cobro de piso a empresarios y cadenas comerciales que operan en municipio a pequeños y medianos comerciantes. Se identificó la compra de armas, hacia el mismo grupo delincuencial, además de que controlaba la red de protección para tráfico de migrantes a través de casas de seguridad del crimen organizado.

Mientras que Alberto ‘N’, a través de la red de mototaxis, controlaba el narcomenudeo, la extorsión y homicidios en la zona, así como el uso de mototaxis para el traslado y extorsión de migrantes, también realizaba actos de presión social para la liberación de detenidos integrantes del grupo criminal 'Los Cromo'.

Con información de N+