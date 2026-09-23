Seguridad

Alcalde de Juchitán Detenido Tendría Relación con Célula de 'Los Cromos', Ligada al CJNG

Miguel ‘N facilitaba al grupo delictivo las cámaras de C2 y alertaba de la presencia de corporaciones de Seguridad Estatal y Federal

Detención de Miguel 'N', Presidente Municipal de Juchitán, OaxacaDetención de Miguel 'N', Presidente Municipal de Juchitán. Foto: Fiscalía de Oaxaca.

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Alcalde de Juchitán, Miguel 'N', detenido por nexos con el CJNG. Facilitaba operaciones delictivas y extorsionaba a comerciantes. Un caso que revela la infiltración del crimen organizado en la política.

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