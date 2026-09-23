Sociedad

Vecinos Reportan Obra Inconclusa y Zona de Riesgo en Calle Segunda de Ensenada

Trabajos realizados hace unas semanas dejaron escombros y basura sobre la banqueta, además de una zona de riesgo vial

Vecinos Reportan Obra Inconclusa y Zona de Riesgo en Calle Segunda de EnsenadaVecinos Reportan Obra Inconclusa y Zona de Riesgo en Calle Segunda de Ensenada | Foto: N+

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