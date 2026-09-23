Vecinos reportaron una obra presuntamente inconclusa sobre la calle Segunda, entre las avenidas Macheros y Riveroll, donde trabajos realizados hace unas semanas dejaron escombros y basura sobre la banqueta.

De acuerdo con el reporte, las condiciones de la zona también representan un riesgo en el carril de poniente a oriente, donde permanecen señalamientos para advertir a peatones y automovilistas.

Sin embargo, habitantes de la zona consideran que la señalización instalada no es suficiente para prevenir algún incidente, especialmente debido a que se trata de un sector con alta actividad comercial.

El reporte fue turnado a las autoridades correspondientes, quienes señalaron que la situación será atendida a la brevedad.

Información Diego Robles

APG