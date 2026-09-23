En Acayucan, al sur de Veracruz un médico veterinario resultó herido de bala tras ser víctima de un asalto de más de 100 mil pesos, tras su retiro en una institución bancaria.

Según el reporte de hechos el médico fue atacado en las instalaciones de un establecimiento del giro ferretero. Tras cometer el robo los responsables lograron darse a la fuga escapando con el dinero.

Este hecho violento tuvo lugar en la colonia Tamarindo. Paramédicos de Protección Civil de Acayucan acudieron al lugar como primero respondientes y se ocuparon de brindar la asistencia prehospitalaria al herido y lo trasladarlo a un hospital cercano.

En el punto y zonas aledañas se dispuso un operativo de búsqueda de los autores de este robo, sin que al momento se tenga reporte de personas detenidas vinculadas a este suceso.