Seguridad

Asaltan a Médico Veterinario en Acayucan y le Roban Más de 100 mil Pesos

El ataque ocurrió poco después de que la víctima acudiera a una institución bancaria para disponer del efectivo

Veterinario baleado en robo de 100 mil pesos en AcayucanVeterinario baleado en robo de 100 mil pesos en Acayucan.Foto: Archivo N+

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Un veterinario es herido de bala durante un asalto en la colonia Tamarindo. Los ladrones escaparon con más de 100 mil pesos

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