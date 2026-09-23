Seguridad

Fuerza Civil Investiga a Policías tras Altercado con Vecinos en Monterrey

Las autoridades no han descartado que se haya registrado alguna detonación al aire en la colonia Alfonso Reyes

Protestan tras altercado entre vecinos y Fuerza Civil en MonterreyLos vecinos de la colonia Alfonso Reyes se manifestaron tras el altercado con Fuerza Civil. Foto: N+

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