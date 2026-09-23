La Secretaría de Seguridad de Nuevo León inició una investigación de oficio, a través de su Departamento de Asuntos Internos y la Policía Cibernética, tras registrarse un altercado entre elementos de Fuerza Civil y vecinos de la colonia Alfonso Reyes.

Los hechos se registraron hace tres días, en el sur de la ciudad de Monterrey, y quedaron grabados por los mismos vecinos en sus dispositivos móviles. Los videos fueron difundidos a través de redes sociales donde denunciaron la situación con las autoridades estatales.

Después de que comenzaron a circular las grabaciones del altercado entre los elementos de Fuerza Civil y los vecinos de la colonia Alfonso Reyes, la corporación abrió un expediente para investigar el caso y determinar las responsabilidades correspondientes de cada uno de los involucrados.

Tras un análisis preliminar de los videos, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informaron que, hasta el momento, no se ha podido confirmar que las detonaciones registradas hayan sido realizadas por alguno de los policías que se encontraban en el sitio.

“Hasta el momento, la información que nosotros tenemos, no hemos podido determinar de esta información de los videos que haya sido un elemento policial en el que realiza la posible detonación seguiremos investigando y ya llegando más información hasta determinar la responsabilidad correspondiente", declaró Gerardo Escamilla, titular de Seguridad Pública en Nuevo León.

Con información de Ángel Giner | N+

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