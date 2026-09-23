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Javier Aguirre Está Listo para Dirigir al Valencia: En Esta Fecha Puede Debutar

‘El Vasco’ tiene la complicada misión de sacar al equipo español de la zona de descenso

Javier Aguirre ha declarado que rechazó varias ofertas para dirigir, antes de decidirse por el ValenciaJavier Aguirre ha declarado que rechazó varias ofertas para dirigir, antes de decidirse por el Valencia. Foto: Cuartoscuro
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