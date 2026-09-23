Una vez que el Valencia Club de Futbol hizo el anuncio oficial de la contratación de Javier Aguirre, el entrenador mexicano partió rumbo a España para ponerse a trabajar con la mente puesta en sacar al equipo de su crisis de resultados.

No es un reto desconocido para “El Vasco”, ya que anteriormente dirigió a equipos españoles que pasaban por momentos complicados en su momento, entre ellos Osasuna, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. El único club “grande” a su cargo fue el Atlético de Madrid.

Pero en el Valencia el desafío parece complicado: no sólo debe mejorar el funcionamiento futbolístico del equipo, sino que también tendrá que trabajar en la parte anímica de los jugadores. El equipo no da una, está deprimido en el sitio 19 de la tabla general con apenas 4 unidades en 7 Jornadas: suma 5 derrotas, un empate y una victoria. Sólo el Málaga está abajo, en el sitio 20 y con 3 puntos. Así que mucha diferencia no hay entre ambos.

Javier Aguirre se pondrá a trabajar de inmediato y tiene a su favor que la actividad en LaLiga 2026 está detenida debido a la Fecha FIFA de septiembre y octubre. Así que al menos tendrá 15 días para preparar el siguiente partido.

Si todo marcha de acuerdo con lo planeado, el timonel mexicano debutará en el banquillo en el partido Racing de Santander vs Valencia correspondiente a la Jornada 8 de LaLiga 2026. Dicho encuentro se disputará el domingo 11 de octubre en el Estadio el Sardinero.

Justo antes de viajar a España, “El Vasco” fue abordado por los medios mexicanos para que hablara sobre su regreso como entrenador, poco tiempo después de dejar su puesto en la Selección Mexicana. Y dijo que no lo pensó mucho para aceptar la propuesta del Valencia: “Como siempre, lo hago con mucha ilusión, porque tengo ganas de ayudar y trabajar. En esta ocasión se dio todo, no tenía equipo y me llamaron y lo arreglamos en cinco minutos”.

Y señaló que pese a tener varias ofertas de la Liga MX, se decantó por regresar a España: “Habíamos rechazado cuatro ofertas de diferentes países, entre ellos México. Al final nos decantamos por esta, porque llevamos muchos años en España, tenemos mucho arraigo porque mis hijos crecieron ahí, estuve ahí 15 temporadas y será un buen colofón para mi carrera personal”.

A sus 67 años de edad, “El Vasco” Aguirre ha dirigido a varios clubes españoles: Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. También a los mexicanos Atlante, Pachuca y Monterrey. A nivel de selecciones, trabajó con Japón, Egipto y México en tres ciclos diferentes.Con la Selección Mexicana estuvo en el banquillo en tres Copas del Mundo: Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Canadá-EUA-México 2026, siendo este último en el que obtuvo el mejor resultado al llegar a octavos de final, donde cayó 3-2 con Inglaterra.

Javier Aguirre se despidió como entrenador de la Selección Mexicana luego de no poder conseguir el pase a Cuartos de Final del Mundial 2026 ante Inglaterra y dejó el mando a Rafael Márquez, a quien deseó suerte rumbo al proceso del próximo torneo en 2030.

Valencia CF y México, unidos por la historia 🦇🇲🇽



La llegada de Javier Aguirre como nuevo entrenador del Valencia CF recupera un vínculo histórico entre el Club y México, un país muy ligado a la historia valencianista.



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Con información de N+