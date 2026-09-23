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Confirman Juego de la Selección Nacional en Monterrey: Partido de México Será de la Concacaf

Tras ocho años sin presencia en suelo regiomontano, la escuadra que comanda Rafael Márquez disputará la vuelta de la eliminatoria de fase directa

Confirman Juego de la Selección Nacional en Monterrey: Partido de México Será de la ConcacafConfirman Juego de la Selección Nacional en Monterrey. Foto: Rayados

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La Selección Nacional regresa a Monterrey tras 8 años. El Tri de Rafael Márquez jugará en el Estadio Monterrey.

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