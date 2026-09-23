La Selección Nacional de México volverá a Nuevo León tras ocho años de ausencia para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf el próximo martes 17 de noviembre, en la que será la primera presentación en la historia del combinado tricolor en el Estadio Monterrey.

El encuentro marcará el cierre de actividades del conjunto nacional este 2026 y significará el primer partido oficial de la selección varonil en la Casa Rayada, recinto que albergó encuentros de la pasada Copa del Mundo y el Campeonato Concacaf W en 2022.

El Tri, ahora dirigido por Rafael Márquez consiguió su boleto directo a esta instancia al ubicarse entre los cuatro mejores clasificados de la Liga A, por lo que definirá su pase a la siguiente ronda ante un rival que se confirmará al término de la presente Fecha FIFA.

Históricamente, el representativo mexicano ostenta un registro favorable en territorio regiomontano tras disputar 34 partidos con un saldo de 24 victorias, cinco empates y cinco derrotas. Las autoridades del Club de Futbol Monterrey y de la Selección Nacional informaron que los horarios del cotejo y la logística para la venta de boletos se darán a conocer en los próximos días a través de sus canales oficiales.