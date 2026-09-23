A raíz de un comentario sexista contra una árbitra durante un partido del equipo filial del Columbus Crew, el entrenador Federico Higuaín fue despedido. Así lo dio a conocer el equipo de la Major League Soccer.

El gerente general del Columbus Crew, Issa Tall, dejó en claro a través de un comunicado lo siguiente: “Hemos determinado que lo mejor para nuestro Club y los jugadores es destituir a Federico Higuaín de sus funciones.

Y agregó que "tras las conversaciones de esta semana y una evaluación más profunda del último mes, los estándares de nuestro Club sobre lo que se espera de un líder de uno de nuestros equipos no se han cumplido".

El altercado sucedió el pasado 23 de agosto, pero fue hasta la semana pasada que la Asociación de Árbitros Profesionales (PSRA) emitió un comunicado para denunciar los hechos. Aunque no se dio a a conocer el nombre de Higuaín, la PSRA reveló que un entrenador masculino cometió "dos actos deliberados de abuso físico y sexismo contra una árbitra femenina: le apretó la mano y se negó a soltarla después de que se le pidiera que se detuviera tres veces".

"Esta intimidación física se vio agravada por un comentario sexista y denigrante dirigido a la oficial: 'No olvides que este es un juego de hombres'", denunció el sindicato, que además se quejó de que la suspensión de dos partidos recibida por este entrenador es "drásticamente insuficiente".

En ese mismo sentido, la PSRA dejó en claro que "las mujeres mejoran este deporte en todos sus niveles. No deberían tener que soportar intimidaciones ni comentarios degradantes para demostrarlo".

Tras la denuncia del gremio arbitral, medios estadounidenses identificaron a Higuaín como el entrenador involucrado. Así que este 22 de septiembre el Columbus Crew anunció su salida del banquillo.

Federico Higuaín, de 41 años de edad, fue contratado como entrenador del segundo equipo del Columbus Crew en enero del 2025. Es conocido por ser el hermano mayor de Gonzalo Higuaín, exdelantero del Real Madrid y la selección de Argentina.

Según The Athletic, durante las conversaciones con la directiva el entrenador Higuaín se rehusó a la autocrítica, tampoco asumió la responsabilidad de sus actos, se negó a ofrecer una disculpa pública.

Además de ser considerado el mejor jugador que ha militado en el Columbus Crew, Federico Higuaín vistió las playeras del River Plate argentino, el América mexicano y el Inter Miami, donde se retiró en el 2021 luego de compartir vestuario con su hermano Gonzalo.

Con información de N+