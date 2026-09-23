Deportes

Columbus Crew Despide al Técnico Federico Higuaín por Ofender a Árbitra

El entrenador argentino se negó a ofrecer disculpas por sus comentarios sexistas. Estos son los detalles

Federico Higuaín fue contratado como entrenador del segundo equipo del Columbus Crew en enero del 2025.Federico Higuaín fue contratado como entrenador del segundo equipo del Columbus Crew en enero del 2025. Foto: Reuters

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