Astronomía

Luna de la Cosecha 2026: Así Podrás Ver el Último Plenilunio de Septiembre

Este sábado llegará la primera luna llena del otoño y se acercan cada vez más las superlunas de final de año

Luna llena en El CairoLlega la luna llena de septiembre. Foto: Reuters

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