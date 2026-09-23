Este sábado llegará la primera luna llena del otoño. Te decimos a qué hora ver la Luna de la Cosecha y cómo prepararse para las superlunas de final de año.

En 1992, Neil Young lanzó una de sus canciones más icónicas, “Harvest Moon”, sobre una pareja que se reenamora en la pista de baile. El tema country del canadiense, donde aparece una escoba como instrumento musical, refleja a la perfección la melancolía que se instala en los cielos con la llegada del otoño.

La Luna de la Cosecha debe su nombre a que esta es la época donde los granjeros comienzan a recoger el maíz. Para este punto, ya han florecido los maizales y los pelos de las mazorcas se vuelven oscuros. El Almanaque del Viejo Granjero, publicación que popularizó los nombres informales de las lunas, atribuye este nombre a las comunidades nativas de Norteamérica, pero es mucho más probable que este nombre haya nacido en épocas posteriores.

Esto no elimina el hecho de que la Luna de la Cosecha advierte que está cerca el final del año y que, al menos simbólicamente, no podrá obtenerse a estas alturas lo que no se sembró en la primavera. Este sábado 26 de septiembre, la luna llena alcanzará su apogeo a una hora incómoda para los observadores: hacia el mediodía. Esto indica que el plenilunio no coincidirá exactamente con la salida del satélite.

No obstante, al atardecer podremos admirar la Luna en todo su esplendor. El satélite ascenderá por el este y se esconderá hacia las tres y media de la mañana por el oeste.

Si la admiras durante el atardecer, podrás verla muy cerca de Saturno en las primeras horas de la noche. Además, será posible ver el planeta Venus brillar en el oeste en cuanto se esconda el Sol, así que tienes dos buenos pretextos para mirar hacia el cielo la tarde de este sábado.

Popularmente, se atribuyen al otoño las lunas más grandes del año. La creencia indica que los cristales de hielo en la atmósfera magnifican su brillo. No obstante, mucho más importante será que la Luna se ubicará en su perigeo hacia finales de noviembre.

Es decir, durante el plenilunio el satélite se encontrará en el punto más cercano de su órbita, a 350 mil kilómetros de distancia. Por ello, la luna llena de noviembre será una superluna. Por lo que definitivamente el otoño nos dará la luna más grande del año y la Luna de la Cosecha de este sábado será apenas el calentamiento.