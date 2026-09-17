Astronomía

Venus Se Habría Comido a su Propia Luna: Estudio; Atraía al Satélite Hasta 'Devorarlo'

Por décadas los científicos se han preguntado por qué Venus no cuenta con una luna; ahora hay nuevos hallazgos

Planeta VenusEl planeta Venus habría devorado a su luna. Foto: Reuters

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