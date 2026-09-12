Saturno y Antares: Te Decimos Qué Podrás Ver Este Fin de Semana en el Cielo de México

¿Te encanta ver las estrellas pero no entiendes qué estás admirando cuando volteas al cielo? Estas en el sitio correcto. Vamos a explicarte qué objetos astronómicos podrás ver en el cielo durante los días 12 y 13 de septiembre.

Este fin de semana aprenderás a ver a Saturno y tres estrellas muy importantes: Vega, Altaír y Antares. No verás el cielo con los mismos ojos después de leer esto.

Empecemos por el objeto que será más fácil de ver este fin de semana: Saturno. Para mirar al planeta “con orejas”, como llamó Galileo a sus anillos, basta con voltear hacia el este en el momento preciso.

Poco después del atardecer, podrás ver un punto muy luminoso que rebasa el horizonte. Este lucero es Saturno.

La mejor hora para ver a Saturno este fin de semana será poco después de las ocho de la noche, pero no creas que se habrá de esconder. Por el contrario, lo que hará el planeta es subir por el cielo a medida que avance la noche.

Saturno en el este hacia las 9 de la noche. Foto: Stellarium

Simplemente será un poco más sencillo admirarlo cuando apenas se levante por el este.

Hacia las 8 de la noche, si volteas hacia el cenit (justo arriba de ti), podrás ver a Altaír, la estrella más brillante de la constelación del Águila. Un poco más hacia el noroeste, podrás ver otra estrella en extremo brillante.

Se trata de Vega, la estrella más brillante de la constelación de la Lira. Este estrella azulada es la quinta más brillante del cielo. Su luminosidad es producto de su cercanía, pues se ubica a tan solo 25 años luz.

Altaír y Vega suelen buscarse juntas. Para muchos aficionados, aprender a reconocer estas estrellas es un paso fundamental en el conocimiento de la bóveda celeste.

Entre el sur y el suroeste podrás ver un brillante lucero rojizo. Se trata de Antares, la estrella más brillante de Escorpión.

¿Por un momento confundiste aquella estrella con Marte? No te sientas mal. Su nombre proviene precisamente del griego anti-Ares, es decir, “el rival de Marte”, pues su color competía con el planeta rojo.

Si dibujas una línea que una Vega, Altaír y Antares, notarás que se trata de una importante franja que cruza el cielo desde el sur y el suroeste y el punto entre el norte y el noreste.

Si tienes la fortuna de ubicarte en un sitio con poca contaminación lumínica, notarás que hay una mayor cantidad de estrellas en esta franja. Felicidades, estás ante la silueta de la Vía Láctea.