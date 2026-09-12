Astronomía

Saturno y Antares: Te Decimos Qué Podrás Ver Este Fin de Semana en el Cielo de México

Este fin de semana aprenderás a ver a Saturno y tres estrellas muy importantes: Vega, Altaír y Antares.

Persona mira por un telescopioQué objetos podrás ver en el cielo este fin de semana. Foto: Reuters

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