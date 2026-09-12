Hallan Tumba Intacta de Hace 600 Años en la Ciudad de Barro Más Grande de América

Esta urbe de la América prehispánica es un cofre de tesoros invaluables. Otra vez vuelve a sorprender tras el hallazgo de una tumba intacta de la cultura Chimú, con 38 individuos y un ajuar funerario de metales y cerámica.

La tumba de unos 600 años de antigüedad fue encontrada en uno de los palacios amurallados de Chan Chan. El personaje principal está acompañado de ornamentos de concha, oro y cobre.

Alberto Beingolea, ministro de Cultura, dijo: "Es un tremendo descubrimiento que voy a compartir con todos ustedes. Una tumba de élite Chimú que se ha encontrado en condiciones que nunca antes se había visto".

Se recuperaron además más de 200 vasijas de cerámica negra con pigmentos rojos y 60 piezas con influencia inca.

El arqueólogo Jorge Meneses señaló: "Lo consideramos como el acontecimiento del año. El descubrimiento de Chan Chan es muy grande y va a seguir dando nuevos".

La plataforma funeraria, según los expertos, aporta nueva información para comprender la sociedad Chimú, sus prácticas funerarias y rituales.

Alberto Beingolea afirmó que la identificación de este hallazgo abre nuevas interrogantes sobre posibles rituales de sacrificio en el antiguo Perú.

Con información de Ricardo Burgos

ICM