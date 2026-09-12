Cultura

Hallan Tumba Intacta de Hace 600 Años en la Ciudad de Barro Más Grande de América

Chan Chan está ubicada en la región La Libertad, a 500 kilómetros de Lima, en Perú

Chan Chan es la ciudad de barro más grande de la América prehispánicaChan Chan es la ciudad de barro más grande de la América prehispánica. Foto: N+

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