Trump Visita Irlanda para Reunión Diplomática y Asistir a Torneo de Golf

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este sábado al aeropuerto de Dublín, Irlanda, para asistir al Abierto de Irlanda Amgen 2026, que se celebra en el Trump International Golf Links & Hotel en Doonbeg, condado de Clare.

Durante su visita, realizó una visita de cortesía a la presidenta irlandesa Catherine Connolly y se reunió con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

A su llegada al aeropuerto de Dublín a bordo de su nuevo Air Force One, Trump fue recibido por el vice primer ministro irlandés y titular de Finanzas, Simon Harris, y la ministra irlandesa de Exteriores, Comercio y Defensa, Helen McEntee.

La primera reunión programada fue con la presidenta irlandesa, Catherine Connolly, en su residencia de Áras an Uachtaráin.

Del breve encuentro no habrá imágenes de lo ocurrido adentro.

Posteriormente, el mandatario se reunió con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

En la residencia del embajador estadounidense en Dublín, se espera que pronuncie un discurso.

Al mismo tiempo, en el centro de Dublín, se convocaron protestas con el objetivo de defender la tradicional neutralidad irlandesa en conflictos y mostrar el rechazo a la visita del mandatario estadounidense, quien llega a ese país en medio de "uno de los mayores dispositivos de seguridad" en la historia de Irlanda.

Al término de sus compromisos en Dublín, Donald Trump se trasladará a Doonbeg a su complejo de golf para asistir al Abierto de Irlanda, donde permanecerá hasta el domingo y previsiblemente entregará el trofeo al ganador.

Con información de EFE.

LECQ