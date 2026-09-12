Internacional

Trump Visita Irlanda para Reunión Diplomática y Asistir a Torneo de Golf

El presidente de Estados Unidos asistirá al Abierto de Irlanda en su complejo de golf en Doonbeg. Se prevé que entregue el trofeo al ganador

Donald Trump y la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly.Donald Trump al lado de la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly. Foto: Reuters

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