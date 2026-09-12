Internacional

Astronauta Recuerda Cómo Vio los Ataques del 11S desde el Espacio

Frank Culbertson era “el único estadounidense en el espacio” en el momento de los ataques terroristas del 11 de septiembre

Ataque del 11S desde la Estación Espacial InternacionalAtaque del 11S desde la Estación Espacial Internacional. Foto: NASA
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