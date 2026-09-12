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Ella Era la Princesa Astrid de Noruega, Quien Murió Hoy a los 94 Años de Edad

La hermana mayor del fallecido rey Harald V murió dos días después de asistir al funeral del monarca en Oslo

Astrid de NoruegaAstrid también mantuvo una agenda vinculada con organizaciones sociales y humanitarias. Foto: Facebook @Kongehuset

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Astrid de Noruega, figura clave de la realeza, muere a los 94 años. Su última aparición fue en el funeral de su hermano, el rey Harald V, en Oslo.

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