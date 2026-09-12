Ella Era la Princesa Astrid de Noruega, Quien Murió Hoy a los 94 Años de Edad

La princesa Astrid de Noruega, hermana mayor del fallecido rey Harald V, murió a los 94 años, según informó la Casa Real noruega.

Su muerte ocurrió este viernes 11 de septiembre del 2026, apenas dos días después de que participara en el funeral de Estado de su hermano, celebrado el miércoles 9 de septiembre en la Catedral de Oslo.

Astrid acudió a la ceremonia en silla de ruedas debido a sus problemas de salud, por lo que esa fue su última aparición pública durante la despedida del monarca.

Astrid Maud Ingeborg nació el 12 de febrero de 1932 en Oslo, Noruega. Fue hija del rey Olav V y de la princesa heredera Märtha de Suecia, además de hermana mayor de Harald V y hermana menor de la princesa Ragnhild.

Durante décadas fue una de las figuras más importantes de la familia real noruega y desempeñó funciones oficiales en representación de la Corona.

Uno de los periodos más relevantes de su vida comenzó en 1954, cuando murió su madre. Astrid tenía 22 años y asumió entonces el papel de primera dama de Noruega, función que desempeñó durante 14 años, hasta 1968, cuando su hermano Harald se casó con Sonja Haraldsen.

Durante ese tiempo acompañó a su padre, el rey Olav V, en numerosos actos oficiales y visitas. También representó a la familia real en ceremonias dentro y fuera de Noruega y recibió a invitados extranjeros en cenas oficiales celebradas en el Palacio Real y en Skaugum.

En 1961, Astrid se casó con Johan Martin Ferner, empresario y regatista noruego que había participado en los Juegos Olímpicos. La boda generó controversia debido a que Ferner era divorciado, pero finalmente la pareja contrajo matrimonio con el respaldo del rey Olav V.

Astrid y Ferner tuvieron cinco hijos: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian. Johan Martin Ferner murió en 2015.

La princesa Astrid vivió durante su infancia la ocupación nazi de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras la invasión alemana de Noruega en 1940, la familia real tuvo que abandonar el país. Astrid pasó parte de la guerra fuera de Noruega y posteriormente regresó al país al finalizar el conflicto.

Con el paso de las décadas, se convirtió en una de las figuras que representaban la continuidad de la monarquía noruega entre distintas generaciones.

Astrid también mantuvo una agenda vinculada con organizaciones sociales y humanitarias, particularmente en asuntos relacionados con niños, jóvenes y personas con dislexia.

La Casa Real noruega destacó su trabajo al frente del Fondo Conmemorativo de la princesa heredera Märtha, creado en memoria de su madre y destinado a proporcionar apoyo económico a iniciativas sociales y humanitarias.

Incluso en 2026 continuó participando en actividades públicas. En mayo asistió a actos relacionados con la Asociación Noruega de Dislexia y con una organización de salud.

La salud de la princesa se había deteriorado durante 2026. Había enfrentado problemas médicos que requirieron hospitalización y la colocación de un marcapasos. A pesar de ello, Astrid acudió al funeral de su hermano Harald V.

Harald murió el 28 de agosto de 2026, a los 89 años, después de más de 35 años en el trono. Tras su muerte, su hijo Haakon asumió la Corona noruega. Dos días después del funeral, se anunció el fallecimiento de Astrid a los 94 años.

PT