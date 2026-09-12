Accidentes

Choque entre Dos Camionetas Afecta Circulación de la Autopista México-Puebla

El accidente ocurrió a la altura de la caseta de Amozoc con sentido a la capital de país, generando un cierre parcial del paso vehicular

Accidente Choque Dos Camionetas Cierre Circulación Caseta Amozoc Autopista México PueblaChocan Dos Camionetas sobre la Autopista México-Puebla. Foto: Alberto Tejeda

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Accidente en la autopista México-Puebla: choque entre dos camionetas cierra parcialmente la circulación en Amozoc. Emergencias en el lugar, esperando más detalles sobre el estado de salud de los involucrados.

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