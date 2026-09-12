Choque entre Dos Camionetas Afecta Circulación de la Autopista México-Puebla

Una camioneta de color negro impactó por alcance a otra tipo van color blanca sobre la autopista México-Puebla a la altura de la caseta del municipio de Amozoc con dirección a la capital del país.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos de emergencias que llegaron al lugar del accidente y abanderaron la zona para realizar las diligencias correspondientes provocando un cierre parcial de la circulación vehicular.

Fue aproximadamente a las 19:00 horas de este viernes 11 de septiembre de 2026 que una camioneta tipo van color blanca fue chocada por otra unidad color negra sobre la autopista México-Puebla.

Al lugar de los hechos llegaron cuerpos de emergencias y autoridades viales, quienes cerraron de manera parcial la circulación vehicular a la altura de la caseta de Amozoc con sentido a la CDMX.

En el sitio se puede observar a paramédicos atendiendo a los ocupantes de la unidad negra, de quienes hasta el momento se desconoce su estado de salud, esperando un reporte más detallado en los próximos minutos.

También se espera que las autoridades viales puedan retirar las camionetas involucradas y mitigar riesgos en el lugar del siniestro para poder reabrir la circulación vehicular.

Con información de N+

GMAZ