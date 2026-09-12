Seguridad

Gobierno de EUA Levanta Alerta de Viaje a Nogales, Sonora, tras Supuestas Amenazas

Aunque se reanudan actividades las autoridades estadounidenses recomiendan reconsiderar viajar

Gobierno de EUA Levanta Alerta de Viaje a Nogales, Sonora tras Supuestas AmenazasGobierno de EUA Levanta Alerta de Viaje a Nogales, Sonora. Foto: N+

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