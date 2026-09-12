Gobierno de EUA Levanta Alerta de Viaje a Nogales, Sonora, tras Supuestas Amenazas

El gobierno de EUA levantó la alerta de seguridad emitida el pasado 5 de septiembre de 2026 y reanudó las actividades regulares en Nogales, Sonora.

Las autoridades estadounidenses comunicaron únicamente un recordatorio de la asesoría de viajes, en la que Sonora permanece clasificado como un destino Nivel 3, lo que implica reconsiderar viajar a la entidad.

El Consulado de Estados Unidos había restringido sus actividades en dicho municipio y había pedido a sus ciudadanos mantenerse atentos. Mientras tanto, las autoridades estatales de Sonora señalaron no contar con información de riesgo.