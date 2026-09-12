Bomberos Combaten Incendio en Bodega de Productos Químicos en Tijuana

Un incendio en una bodega donde se almacenan productos químicos movilizó a elementos de Bomberos y Policía Municipal sobre el bulevar Pacífico, en la colonia El Pacífico de Tijuana.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 9-1-1 a las 17:35 horas de este jueves 11 de septiembre. Al arribar al lugar, la primera unidad detectó salida de humo desde el inmueble.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, fueron identificadas dos áreas comprometidas: una abandonada y otra destinada al almacenamiento de productos químicos.

Elementos de la Dirección de Bomberos iniciaron las labores de mitigación para controlar y sofocar las llamas, además de evitar su propagación hacia las áreas colindantes.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y el incidente permanece activo, por lo que continúan las labores de atención y control.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar acercarse a la zona, respetar los acordonamientos y permitir el libre acceso de las unidades de emergencia.

APG