Accidentes

Bomberos Combaten Incendio en Bodega de Productos Químicos en Tijuana

El siniestro permanece activo en la colonia El Pacífico y autoridades trabajan para impedir que alcance zonas cercanas

Bomberos Combaten Incendio en Bodega de Productos Químicos en TijuanaBomberos Combaten Incendio en Bodega de Productos Químicos en Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Bomberos Combaten Incendio en Bodega de Productos Químicos en Tijuana