Accidentes

Mujer Queda Atrapada en su Auto tras Choque en Boca del Río, Veracruz

Una conductora terminó con lesiones tras impactar su vehículo contra dos unidades estacionadas en el municipio boqueño del estado. Tuvo que ser auxiliada por cuerpos de emergencias

Mujer Queda Atrapada en su Auto tras Choque en Boca del Río, VeracruzPresuntamente, la mujer perdió el control de su unidad y terminó impactándose con otros vehículos. Foto: N+

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En Boca del Río una mujer de 34 años impactó su camioneta y quedó atrapada. Bomberos y paramédicos atendieron el hecho.

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