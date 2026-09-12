Mujer Queda Atrapada en su Auto tras Choque en Boca del Río, Veracruz

Una mujer de 34 años resultó lesionada tras impactar su camioneta contra dos unidades que se encontraban estacionadas sobre la avenida Graciano Sánchez, de la colonia Ejido Primero de Mayo Sur, en el municipio de Boca del Río.

En el lugar, se informó que la mujer habría perdido el control de su unidad, resultando el fuerte impacto que la aprisionó en el asiento de su camioneta, requiriendo el apoyo de servicios de emergencia para poder salir.

Al lugar arribaron elementos de bomberos conurbados y una ambulancia para atender el incidente que requirió maniobras especiales para poder liberar las piernas de la mujer y sacarla de la unidad que, en parte, quedó debajo de una pipa de agua.

Además de la unidad pesada, una pequeña camioneta resultó fuertemente afectada por el impacto. La mujer fue revisada por elementos paramédicos conurbados, quienes determinaron que no contaba con lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Derivado de este percance, se dio a conocer que la conductora presentó una lesión en el tobillo derecho y una de sus muñecas. La mujer se quedó en el lugar en espera de su seguro y el arribo de familiares para las acciones legales que continuarán al siniestro.