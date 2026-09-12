Accidentes

Explosión en Taquería Provoca Derrumbe de Casa en CDMX; Hay un Muerto y 11 Heridos

Alcaldía Álvaro Obregón publica lista de personas lesionadas, así como el hospital en el que se encuentran recibiendo atención

Explosión en vivienda de Álvaro Obregón, CDMX; reportan personas atrapadasVecinos AO
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+