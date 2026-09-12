Explosión en Taquería Provoca Derrumbe de Casa en CDMX; Hay un Muerto y 11 Heridos

Esta noche se registró la explosión en un establecimiento en la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México, debido al estallido, la estructura se venció y provocó daños a otros inmuebles; hay personas heridas.

Según los primeros reportes, el accidente ocurrió en la avenida Alta Tensión entre avenida Santa Lucía y Prolongación San Antonio, por lo que elementos de seguridad se encuentran en la zona.

Foto: N+

La explosión presuntamente se originó en un puesto de tacos ubicado en la planta baja del inmueble. Debido a la fuerza, la vivienda prácticamente quedó de lado, pero la onda expansiva también alcanzó a las casas aledañas.

En el lugar trabaja personal de la alcaldía, así como paramédicos, debido a que al momento del accidente se encontraban varias personas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las maniobras se llevan a cabo en la colonia Alfarfa.

Más tarde, la alcaldía Álvaro Obregón publicó la lista de personas lesionadas, así como el hospital al que fueron trasladadas:

ISSSTE Hospital General "Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez":

Irma Pérez Salazar, 48 años

Dorian Alexander Hernández Martínez, 20 años

Jose Francisco Estrada Gómez, 20 años

Amalia Sánchez Secundino, 63 años

Alberto López

Pérez Brayan

Hospital Enrique Cabrera:

Karla Jazmín Amezquita García, 27 años

Geovanni López Pérez, 25 años

Ulises García Sámano, 30 años

López González María del Ángel, 77 años

Guadalupe Sánchez Secundino, 51 años

Hospital General Dr. Rubén Leñero:

Iván Hernández Moreno, 45 años.

En tanto, el jefe vulcano de Bomberos CDMX, Juan Manuel Pérez Cova, indicó que se rescataron a varias personas, quienes fueron trasladadas a un hospital para su atención médica. "Continuamos en labores de búsqueda y rescate en el lugar", afirmó.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informó que en el establecimiento de venta de comida se registró una explosión, presumiblemente de un cilindro de gas LP con capacidad para 30 kg.

"A consecuencia de la onda explosiva, se registraron 11 personas afectadas que ya fueron trasladadas al hospital para su atención. Asimismo, lamentablemente, se informa que una persona perdió la vida", indicó.

Los vecinos señalaron que en la zona había bastantes personas, ya que hay negocios concurridos a esta hora de la noche. En medio de la fuerte lluvia, las unidades de rescate siguen llegando al sitio de la explosión; con ayuda de grúas retiran vehículos para tener espacio con la finalidad de ayudar a las personas.

“Estaba en mi casa, estaba viendo la tele cuando se cimbró la tierra. Fue en los tacos de la bajadita. Sí es bastante concurrido, había mucha gente, la verdad, sí tenía mucha gente, mucha venta”, relató a N+ Mauricio Romero, vecino de la zona.

Mauricio señaló que su vivienda se ubica a unos cuantos metros del lugar, por lo que sintió miedo.

"Estuvo algo fuerte, mira la casa casi se cae de lado. Pobre de la gente que estaba comiendo en el momento que pasó la tragedia", mencionó.

Tras la explosión, el alcalde Javier López informó que se trasladó a la zona afectada. Expresó sus condolencias a los familiares de los heridos y de la persona que falleció. Y pidió a los vecinos no acercarse para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Según la demarcación, el accidente ocurrió a las 18:50 horas, en la Taquería "La Bajadita", por lo que las víctimas eran trabajadores del sitio y comensales. No obstante, también brindan atención por crisis nerviosa a varios vecinos.

"La Alcaldía mantiene acordonado un perímetro de 5 cuadras alrededor del lugar y continúa con las labores de emergencia", puntualizó.

En el sitio se encuentra personal de la Fiscalía de CDMX para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar las causas exactas de la explosión de la taquería en Álvaro Obregón.

La jefa de gobierno indicó que las autoridades trabajan de manera coordinada en la colonia Minas de Cristo por el accidente, por lo que pidió el libre paso de las unidades de rescate y ambulancias.

"Lamentablemente, se registró el fallecimiento de una persona y se realizaron once traslados hospitalarios", dijo en sus redes sociales.

Más tarde, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, reconoció a los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) por "actuar con valentía, prontitud y vocación de servicio ante la explosión registrada" esta noche.

EPP