Conductor Choca Contra Supermercado y Atropella a Paqueteros y Adulto Mayor en Hermosillo

Un saldo de tres personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad que se desempeñan como paqueteros, dejó un accidente ocurrido la mañana de este viernes, cuando el conductor de un vehículo sedán, introdujo su automóvil a un supermercado.

Fue José Alfredo Rogero Méndez, oficial a cargo de la estación 4 de Bomberos de Hermosillo, quien indicó que el siniestro sucedió a las 09:50 horas, en el comercio ubicado en bulevar Navarrete y Quintero Arce.

"Se recibe reporte de, al parecer, un choque de un vehículo con un establecimiento que es un comercio, al llegar al lugar, vemos que ya las personas del vehículo están abajo, y se procede a hacer una revisión al interior para detectar a ver si había personas lesionadas, nos reportaron tres personas lesionadas, entre ellos dos menores, y otra persona, las cuales van a ser trasladadas”. José Alfredo Rogero Méndez, Oficial Bomberos de Hermosillo

Señaló que las lesiones son del tipo cervical, golpes, abrasiones y raspones, que sufrieron un adulto y los dos jóvenes que estaban en el lugar laborando como paqueteros.

“Los tres estaban adentro, y fue cuando el vehículo movió lo que es una parte de refrigeradores, y fue la que los proyectó, los golpeó más bien.-¿Qué edad tienen?- La, es donde, al parecer, 16 años, dos de 16 años. La otra persona, desconozco qué edad tenga”, José Alfredo Rogero Méndez, Oficial Bomberos de Hermosillo

Al momento del traslado a un hospital los tres afectados estaban consientes y fuera de peligro; mientras que el conductor resultó ileso y solo sufrió crisis nerviosa.