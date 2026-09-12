Accidentes

Conductor Choca Contra Supermercado y Atropella a Paqueteros y Adulto Mayor en Hermosillo

Los lesionados fueron estabilizados y trasladados para su atención.

La zona fue acordonada tras el accidente.Foto: N+

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Conductor estrella su auto en supermercado de Hermosillo, dejando tres heridos.

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